La via Roma riapre al traffico. Da questa mattina, dopo oltre un mese di pedonalizzazione (la chiusura era stata disposta a partire dall'11 agosto) è ripreso il normale flusso dei veicoli privati nelle quattro corsie del lato portici. Prosegue però la discussione sulla sperimentazione e in città si continua ad interrogarsi sul futuro di questa importante strada del centro storico. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha già presentato la sua ambiziosa idea per la città a misura d'uomo con la chiusura permanente al traffico della via Roma, ma anche di piazza Matteotti e magari il Largo Carlo Felice, con uno sguardo all'intersezione tra le vie Manno e Garibaldi e vie Regina Margherita e Regina Elena. In pratica si tratterebbe di creare una grande piazza sul mare, ridisegnando la piazza Matteotti e, se possibile, trasferendo la stazione dell'Arst all'interno dell'area delle ferrovie, dove si potrebbe realizzare il nuovo centro intermodale con bus, metropolitana di superficie e treni. Per l'amministrazione comunale, la sperimentazione è stata un successo e ha portato, oltre alle polemiche, a evidenziare quei nodi critici sulla viabilità che andranno affrontati anche dopo la riapertura della strada: l'incrocio di Piazza Amendola e il "tappo" a ridosso di via Riva di Ponente (stazione Arst). Ma in questo mese non sono arrivare solo critiche. La Confcommercio del Sud Sardegna è per la pedonalizzazione ma ha proposto un'idea diversa rispetto a quella sperimentata che, secondo il presidente dell'associazione Alberto Bertolotti, ha prodotto più effetti negativi di quelli positivi. Secondo il numero uno dell'associazione, la chiusura alle auto è infatti possibile tutti i giorni, ma solo nelle ore serali e nei weekend, "valutando con attenzione gli effetti e coinvolgendo residenti e commercianti per la chiusura al traffico anche di altre strade limitrofe a via Roma, come il Largo Carlo Felice". Nel frattanto che si continua a discutere del futuro la strada, è stata di nuovo riconquistata dalle auto e dagli scooter: l'anno prossimo inizieranno proprio in via Roma i lavori per la metropolitana leggera e il tema ritornerà di nuovo di attualità.