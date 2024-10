Incidente stradale questo pomeriggio nella via Peretti. Una Mini One guidata da un 40enne di Cagliari percorreva la via Peretti in direzione Brotzu, arrivato all'altezza del McDonald tamponava una Opel Corsa che al momento si trovava ferma in prossimità delle strisce per permettere ad un pedone di attraversare.

La Opel corsa condotta da un 27enne di Cagliari, veniva spinta sul pedone urtandolo con la parte anteriore. Il pedone un 15enne di Uta veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al PS dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi di legge