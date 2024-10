Area verde di via Oslo a Cagliari, totalmente ingiallita. Non solo, nello spazio ‘verde’ accanto al campo sportivo oggetto di lavori, “la rete di recinzione dell’impianto sportivo di qualità scadente” che, nella parte bassa della via Oslo, “si sta già accartocciando su sé stessa, ed inoltre, non essendo stata tesa a dovere, presenta già in alcuni punti la forma del pallone a seguito dei tiri in porta da parte degli utilizzatori”, i paletti di tale recinzione “fissati in maniera approssimativa, risultando tremolanti ed instabili”.

A Genneruxi la lente di ingrandimento del consigliere comunale del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia è destinata a portare sui banchi di Palazzo Bacaredda, un’interrogazione scritta rivolta al sindaco del capoluogo sardo, Massimo Zedda. Si tratta dei “Lavori di intervento a tassello di implementazione delle aree verdi”, importo preciso 83mila e 842,63 euro, dove dopo appena un mese l’area verde è già ingiallita. Se ne parlerà in consiglio comunale.