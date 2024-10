“E’ un giorno molto importante per i residenti di Su Planu: dopo la benedizione del nostro parroco Don Giuseppe abbiamo finalmente tagliato il nastro della nuova strada di collegamento tra la via Mossa e la via Metastasio. Un’opera importante, alla quale lavoriamo dal 2012: allora ero assessore all’Urbanistica e insieme al sindaco Gian Franco Cappai ci trovammo a riflettere sulla possibilità - e soprattutto necessità - di mettere in comunicazione la parte nuova del quartiere con quella vecchia, sino a oggi isolata e con servizi difficilmente raggiungibili. Abbiamo inoltre realizzato due aree parcheggio che metteranno a disposizione dei residenti quindici nuovi stalli. Con l’inaugurazione di questa sera possiamo così portare avanti la richiesta fatta anni fa al Ctm per realizzare una circolare interna, così come più volte richiesto da voi stessi”.

Il sindaco di Selargius, Gigi Concu, lo ha detto qualche giorno fa durante il simbolico taglio del nastro del fine lavori: “Riuscire a realizzare da sindaco un progetto iniziato da assessore, e soprattutto avere al mio fianco Gian Franco, che considero un maestro, credo sia un‘ulteriore conferma del fatto che la continuità paga – scrive Concu - così come il lavoro di squadra, ringrazio pertanto l’assessore, i colleghi dei Lavori pubblici e l’impresa che in questo periodo particolarmente difficile ha portato avanti le opere con serietà riuscendo a rispettare i tempi. Le vittorie, se condivise, hanno ancora più valore”.