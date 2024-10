Via libera della Regione Sardegna alla modifica della convenzione tra Governo e Tirrenia-Cin, con alcune modifiche che riguardano sia le tratte che le tariffe.

Per quanto riguarda il primo aspetto vi sarebbe l'ok definitivo alla corsa trisettimanale e non più giornaliera, nella stagione invernale, per la tratta Civitavecchia-Cagliari. Inoltre, verrebbe eliminato lo scalo ad Arbatax sulla Genova-Cagliari. In cambio di questi due elementi di novità nella convenzione, la Tirrenia avrebbe messo sul tavolo la prosecuzione del congelamento dell'aumento del 10% sulle tariffe merci, ma su questo punto si starebbe ancora trattando, e nuove agevolazioni per i cosiddetti "nativi" in Sardegna. Si estenderebbero così le tariffe agevolate attualmente previste solo per i residenti sardi. Giovedì 31, a Cagliari, è prevista la firma del protocollo d'intesa tra Regione e Tirrenia, nell'ambito di una conferenza stampa. "Abbiamo dato parere positivo alla richiesta di modifica - ha detto l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana - ma confermiamo tutte le nostre riserve su questa convenzione che, così com'è, non risponde alle reali esigenze dei sardi. Per questo, da domani, apriremo una nuova vertenza con il Governo per giungere l'anno prossimo, alla fine del primo periodo regolatorio, ad una sostanziale ridiscussione dell'accordo". La Regione Sardegna in un primo momento aveva negato il parere favorevole alla modifica della convenzione richiedendo una verifica sui dettagli gestionali della Cin e contestualmente aveva aperto una negoziazione per ottenere una serie di vantaggi per l'isola. "Pertanto - ha concluso l'assessore - da un lato abbiamo consentito la prosecuzione del servizio adeguando in generale alcune tratte alla domanda reale, dall'altro abbiamo ottenuto un pacchetto di agevolazioni, come l'abbattimento delle tariffe per residenti, emigrati sardi e merci".