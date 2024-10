«È un passo avanti nel riconoscimento della specificità della ruralità urbana del Nord-ovest. Ed è un attestato del lavoro svolto da un intero territorio, che ha creduto fortemente nella necessità di un'istituzione decentrata, ed è riuscito a costruire il consenso necessario».

Con queste parole il sindaco Nicola Sanna ha commentato l'istituzione della Municipalità della Nurra nell'ambito del Comune di Sassari, grazie all'approvazione della proposta di legge n. 493, avvenuta durante la seduta odierna del Consiglio Regionale.

«La nostra amministrazione – ha aggiunto – ha sempre affiancato la Circoscrizione Unica della Nurra, credendo fortemente nell'istituzione della Municipalità. Oggi, grazie all'impegno del consiglieri regionali Lotto e Peru, primi firmatari della proposta di legge, e grazie a tutti i consiglieri del Nord ovest, possiamo festeggiare un importante traguardo. Da oggi in poi lavoreremo per introdurre norme efficaci per dare maggior vigore all'istituzione decentrata e maggior impulso alle attività economiche e produttive».

Inoltre, ieri pomeriggio, Sanna ha preso parte a Cagliari, nel Palazzo del Consiglio Regionale, a un incontro tra i sindaci (o loro delegati) della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, i consiglieri del Comune di Sassari Lalla Careddu, Salvatore Dau, Giuseppe Masala, Maurilio Murru, Consuelo Sari e Rino Tedde e i capigruppo consiliari regionali, incontro avvenuto alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau.

«Un confronto necessario – ha spiegato il primo cittadino, anche presidente della Rete Metropolitana del Nord Sardegna – prima della discussione in Consiglio Regionale della proposta di legge per l’istituzione della provincia del Nord-est Sardegna. La Rete Metropolitana e i consiglieri sassaresi, di maggioranza e di minoranza, sono venuti oggi a Cagliari per ribadire una richiesta forte del nostro territorio, la richiesta di istituzione della Città Metropolitana di Sassari».

«Durante l'incontro – ha sottolienato Sanna – si è deciso che, sulla base degli emendamenti alla proposta di legge 405, si proceda alla richiesta di istituzione della Città Metropolitana di Sassari coinvolgendo i 66 comuni che facevano parte della vecchia Provincia di Sassari. Una soluzione condivisa da tutte le forze politiche e dall'intera Rete Metropolitana, perché garantisce l'unitarietà del territorio del Nord ovest, grazie al coinvolgimento di tutti i Comuni, anche i più geograficamente distanti dalla città capofila».

«Ci aspettiamo che la proposta possa trovare un ampio consenso in Consiglio Regionale – ha concluso – e che si possa procedere a una modifica più organica della Legge sul riordino delle autonomie locali».