L’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore, con i voti contrari dei quattro Consiglieri di minoranza Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe, ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.

Per il primo anno, gli interventi riguarderanno l’ampliamento del cimitero comunale (170mila euro), la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’ex edificio scolastico (Via la Madonnina), da destinare a polo culturale (550mila euro) e la ristrutturazione e l’adeguamento edificio scolastico via Dante/via Popolo, sede della scuola primaria" finanziato nell'ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ (153mila 500).

Quest’ultimo è stato inserito anche tra i lavori del secondo anno (100mila euro) e terzo (10mila). I primi prevedono, inoltre, i lavori di adeguamento e la messa in sicurezza dell’ippodromo “Generale Unali” (258mila 228,45 euro), quelli per la piena attuazione al sistema regionale dei musei riguardanti il museo del Cavallo (200mila), l’efficientamento sugli edifici pubblici (246mila) e l’installazione di impianti foltovoltaici sulle coperture degli edifici comunali (304mila 500).

I secondi comprendono la riqualificazione ai fini turistici della piazza “Sa Murighessa” (365mila euro).