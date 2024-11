Già all'apertura della seduta del Consiglio regionale la situazione si è definita e l'accordo su un'intesa per l'accelerazione dell'iter del ddl aree idonee è stato ratificato da maggioranza e opposizione.

Sin dai primi interventi dei consiglieri di minoranza (esclusi Fi e Lega, che questa mattina hanno esternato la propria contrarietà tout court al ddl della giunta e in serata hanno abbandonato l'Aula) si è capito che la strada dell'intesa sui punti proposti era in discesa.

Si è arrivati così all'approvazione del primo articolo della norma, superando la prima prova rappresentata da un emendamento presentato da Fdi, primo firmatario il capogruppo Paolo Truzzu, su cui è stata inserita anche la firma del gruppo dei Riformatori: è il correttivo che inserisce uno dei punti cardine chiesti proprio dal partito della premier Meloni, il riferimento allo Statuto sardo nell'articolo tre che riguarda le competenze della regione in materia urbanistica.

La modifica ha ricevuto subito il favore della maggioranza, come da intesa siglata nelle lunghe riunioni delle ultime 24 ore: "Questo emendamento che mette al centro lo Statuto delinea una possibile linea di convergenza tra le diverse forze politiche, al di là delle reciproche appartenenze", ha detto Luca Pizzuto (Sinistra Futura) ringraziando il collega Truzzu e tutta l'opposizione. "La proposta permette di fare ordine: se prima il riferimento del ddl 45 era il Decreto Draghi, ora la norma principe è rappresentata dallo Statuto Sardo, che dà alla Sardegna competenza primaria in materia urbanistica. Era quello che chiedevano le opposizioni e i movimenti che hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24", sottolinea Truzzu agganciando così l'intesa a un parziale accoglimento delle istanze dei comitati che sostengono la legge di iniziativa popolare.

"La presente legge - recita il nuovo testo - individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge costituzionale 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna)". Emendamento approvato e ostruzionismo terminato: sugli emendamenti si è proceduto speditamente e il primo articolo è stato licenziato. Ora la strada per l'approvazione appare spianata, tanto che l'Aula è stata riconvocata per martedì prossimo, e il via libera finale potrebbe arrivare già nei primi giorni della settimana.