“Un set naturale di incomparabile bellezza che vogliamo promuovere sempre di più come luogo ideale per fare cinema”.

Sono queste le parole pronunciate dal Governatore della Regione, Christian Solinas, dopo il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Film Commission che sarà composto da Gianluca Aste, Giorgio Ariu, Michela Pirrigheddu, Alessandro Cadoni ed Elisabetta Mocci.

“La Fondazione Sardegna Film Commission – ha dichiarato Solinas –, è una delle carte più valide, belle e prestigiose che la Sardegna vuole giocare nel panorama internazionale per avere finalmente un posto di primo piano, che certamente merita, nell’industria cinematografica. Ci crediamo profondamente: la Fondazione, interamente finanziata dalla Regione, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive”.

Per l’Assessore ai Beni Culturali Andrea Biancareddu ha “La Sardegna vuole avere opportunità di mediazione culturale, non solo rispetto alle produzioni cinematografiche già esistenti, e si candida ad essere un set naturale ospitale per quanti vogliano fare cinema. Se il ricco patrimonio materiale ed immateriale sardo avrà la fortuna di trovare una sua narrazione, credo che l’immagine dell’Isola ed il turismo in generale possano trarne grandissimo beneficio”.