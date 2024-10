Il tribunale del Riesame di Sassari ha annullato parzialmente il sequestro della villa del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, alla quel erano stati apposti i sigilli dal Corpo forestale nell'ambito di un'indagine per presunti abusi edilizi.

La Procura di Tempio continua a indagare solo sul seminterrato, secondo l'accusa indebitamente trasformato in un mini-appartamento.

Il difensore di Nizzi, l'avvocato Sergio Deiana, ha dunque dimostrato che la villa non è stata edificata in un terreno soggetto al vincolo paesaggistico e idro-geologico e che i lavori non sarebbero stati avviati con la concessione scaduta. "Ora - spiega Deiana - valuteremo come procedere per contestare anche le accuse che ancora non sono cadute".