Come preannunciato nelle scorse settimane, prosegue l'attività della Polizia Municipale di Cagliari, ed in particolare della Sezione Vigilanza Ambientale, nelle attività di controllo del territorio in ambito di rifiuti costituiti da veicoli abbandonati. Sono in corso, infatti, in questi giorni, le rimozioni di tutti quei veicoli che si trovano in stato di abbandono sulla pubblica via.

L'attività si sviluppa inoltre, anche per tutti quei veicoli che pur non essendo dei relitti sono oggetto di confisca e quindi destinati all'acquisizione da parte del Demanio piuttosto che alla demolizione.

La Polizia Locale rinnova l'invito a tutti i cittadini che avessero veicoli in dette condizioni a regolarizzarsi ed in particolare a farsi carico dei veicoli in stato di abbandono al fine di contribuire al decoro della città e ad evitare di essere destinatari dell'applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Testo unico Ambientale - D.Lgs 152/06.

Come segnalare

I cittadini, attraverso il portale web del Comune di Cagliari, possono inoltrare apposita segnalazione dei veicoli abbandonati da tempo (con foto e descrizione della posizione del mezzo), sarà cura degli agenti del Settore Vigilanza Ambientale, dopo l’opportuno sopralluogo ispettivo, verificare e dar seguito all’eventuale rimozione in loco. La mail è pm.vam@comune.cagliari.it