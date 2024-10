“Is Mirrionis Cagliari, guardate lo schifo che regna esattamente tra la via Serbariu e la via Cinquini. E' da anni che la zona è totalmente abbandonata, tra siringhe, confezioni di metadone e tanta spazzatura”.

Lo denuncia apertamente e con tanto di foto, Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, che aggiunge: “La zona si trova a due passi dal parco di San Michele e di fronte ad una scuola materna chiusa per l'emergenza del covid19. Ma è possibile che nessuno intervenga per sistemare quella zona? Ma perchè il Comune non si sveglia? Ancora per molto – conclude piga - devono "dormire" e lasciare la città in queste condizioni pietose?.