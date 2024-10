Un suv guidato da un 42enne di Cagliari, ma residente a Sinnai, ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce in via Bacaredda, all'altezza con via G. Benedetta. Il pedone, un 49enne di Fluminimaggiore, è stato colpito al fianco.

E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato da un'ambulanza all'ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge.