Mega operazione di pulizia nei siti identitari di Cagliari e nella parte sotterranea della città. Da giorni, infatti, lontani dai riflettori e dalle telecamere, sono in azione uomini e mezzi del Comune di Cagliari, con in prima linea il Servizio verde pubblico in collaborazione con l’Assessorato alla cultura guidato da Paola Piroddi. Ritorna all’antico splendore la roccia che ospita la monumentale Grotta della Vipera, in viale Sant’Avendrace 87.

Sul posto si danno da fare una decina di operai “per rendere un luogo identitario più bello è visitabile, all’insegna della sicurezza, sperando in un ritorno alla normalità” afferma Marcello Polastri presidente della Commissione sicurezza e Patrimonio del Comune di Cagliari.

Per l’Assessore Paola Piroddi, “è un atto dovuto alla bellezza della nostra città, in sinergia con la competente Soprintendenza al paesaggio, per tutelare luoghi culturali e meglio renderli fruibili”.

Prossime pulizie nella storica area archeologica di Villa Tigellio e nel colle di San Michele dove Polastri preannuncia “una operazione di pulizia della Cagliari sotterranea, in un luogo che prossimamente, nel 2021, potrà aprire le porte ai visitatori emergenza Covid permettendo”.