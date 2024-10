E' arrivato l'ok per il via alla derattizzazione del liceo scientifico "Antonio Segni" di Ozieri. Dopo settimane di avvistamenti e carcasse di roditori trovate all'interno dei locali scolastici, gli studenti, questa mattina, erano pronti a manifestare in piazza.

L'obiettivo della protesta era quello di ottenere quanto prima il ripristino dei parametri igienico-sanitari all'interno della scuola. Poi la svolta. Gli organi di competenza hanno trovato un accordo con la società sassarese Multiss che, già oggi, ha avviato le operazione di disinfestazione che verranno portate a termine nel corso delle vacanze natalizie.