Primo step, al Senato, per la proposta di legge che chiede di istituire, sdoppiandole rispetto a oggi, le circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione di eurodeputati italiani.

Il provvedimento è stato incardinato oggi nella commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ed è un'iniziativa del senatore del Pd, Marco Meloni. Attualmente esiste un'unica circoscrizione per le due isole, per 7 parlamentari da eleggere in proporzione alla popolazione delle due Regioni.

"Se passasse il provvedimento, si potrebbe assicurare alla Sardegna di poter eleggere due parlamentari europei - commenta Meloni - E' un obiettivo storico per la Sardegna, che oggi non ne ha nessuno, e contribuirà ad attuare, sul versante della rappresentanza istituzionale, il principio di insularità recentemente introdotto nella Costituzione italiana".

E conclude: "Se tutte le forze politiche, a partire da quella di maggioranza, sosterranno la proposta, l'obiettivo è a portata di mano e si può conseguire in tempi utili per le consultazioni europee del 2024. Noi del Pd ci siamo". La commissione ha, inoltre, designato la senatrice Domenica Spinelli di FdI come relatrice del provvedimento, mentre nei prossimi giorni verranno abbinate al disegno di legge di Meloni, le altre proposte depositate e quella approvata la scorsa settimana dal Consiglio regionale della Sardegna.