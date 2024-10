Ora cerco di spiegare in parole molto povere il perché della manifestazione dei Sindaci di domani a Cagliari.

Prendete un comune a caso: Oniferi. Comune De Onieri.

Nel 2017 faremo l'estrazione del sughero che, nella peggiore delle ipotesi, porterà 300 mila euro nelle casse comunali.

Il sughero si estrae nei periodi maggio-luglio.

Mettiamo che il comune incassi le 300 mila euro ad agosto, a fine estrazione.

In un mondo normale (come accadeva fino al 2015) il comune avrebbe tenuto i 300 mila euro in cassa e avrebbe programmato gli investimenti da fare (sistemazione strade, campo sportivo, cantieri etc etc.) nel corso degli anni 2018, 2019, 2020.

Nel mondo di oggi funziona che se il comune incassa ad agosto 2017 i 300 mila euro e non li spende entro il 31/12/2017, quelle somme non possono più essere spese.

Vanno in "avanzo di amministrazione" e non possono più essere impegnate poiché di competenza del 2017.

Quindi la scelta del comune dovrebbe essere quella di spendere tutto subito (in 4 mesi è molto difficile per via di normative sugli appalti molto stringenti) oppure di perdere quello che non si riesce a spendere subito.

Ma quei soldi NON sono e NON DEVONO andare allo STATO. Sono soldi dei cittadini di Oniferi!!!

È uno scandalo che porta gli amministratori onesti, pur di non perdere i soldi, a scialacquare risorse che possono essere programmare in maniera utile e ponderata.

Questo esempio vale per tutte le entrate dei comuni, ordinarie o straordinarie.

Un esempio che rende bene l'idea del furto che si sta compiendo ai danni dei comuni e dei cittadini.