Lo scorso luglio la dottoressa Gabriella Mereu era stata radiata dall’ordine dei medici di Cagliari. "Sono stata radiata senza che mi sia stata concessa la discussione in appello, dalla corte centrale – aveva raccontato -. Le motivazioni della radiazione sono date dal fatto che ‘non do il consenso informato’, questa accusa, per il mio modo di operare, non ha senso in quanto non do farmaci e non tolgo farmaci alle persone".

Ebbene, ieri, sulla propria pagina Facebook Gabriella Mereu ha postato un video dove si appresta a fare la “danza della radiata”.

“Adesso che sono stata radiata – ha scritto - mi ballo le balle della medicina. Lascio ai medici l'esame fisico del sintomo perché io mio occupo del suo aspetto empatico e per scoprire ciò che il sintomo narra”.

Fra le pratiche 'alternative' portate avanti da Mereu c'è quella di curare le infezioni femminili delle vie urinarie inserendo una medaglietta nella vagina.

Erano stati due servizi de Le Iene di Nadia Toffa a far conoscere al grande pubblico la dottoressa ideatrice e promulgatrice della terapia verbale.

Anche noi di Sardegna Live, nel 2015, avevamo intervistato Gabriella Mereu per spiegarci meglio le sue pratiche ‘alernative’.

Ecco l'intervista subito dopo il primo servizio de Le Iene

Intervista dopo il secondo servizio de Le Iene