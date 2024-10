In questi giorni sono state introdotte delle soluzioni sperimentali per limitare i disagi creati dalla raccolta del vetro nelle prime ore del mattino per il rumore prodotto dai vetri alla rinfusa che vengono caricati sui mezzi.

Il Sindaco di Alghero Mario Conoci e l'Assessore all’Ecologia Andrea Montis, hanno proposto all’Alghero Ambiente, per quanto riguarda le utenze domestiche, di modificare continuamente il percorso di partenza della raccolta, in modo da non incidere sempre nelle stesse zone.

Per le utenze non domestiche, invece, si sta promuovendo l’uso di sacchi biodegradabili per la raccolta del vetro.

I mezzi dedicati alla raccolta del vetro prendono servizio alle 6.00 del mattino con cadenza settimanale per le utenze domestiche (il lunedì) e di cinque giorni alla settimana per le non domestiche (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato).