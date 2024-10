Tre giovani nuoresi, uno maggiorenne, sono stati individuati dalla polizia come autori del danneggiamento avvenuto nel mese di marzo ai danni di sei automobili parcheggiate a Nuoro in via Santa Barbara.

Era la notte tra il 6 e il 7 marzo quando a una volante della Polizia di Stato è stata segnalata la presenza di molte macchine in sosta danneggiate, alcune con graffi e altre con gli specchietti retrovisori rotti e i finestrini frantumati.

Gli agenti hanno in seguito condotto approfondite indagini fino a risalire ai presunti autori, tre giovani residenti nel capoluogo barbaricino.

Secondo quanto riferito, dopo aver bevuto qualche birra di troppo i tre, rientrando a casa, hanno danneggiato i veicoli per divertimento. I giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.