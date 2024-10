Ci sarà un presidio unitario dei lavoratori della Vesuvius domani mercoledì 17 ottobre, dalle 9.30, sotto l’assessorato all’Industria, dove è in programma l’incontro fra i sindacati e l’assessore Piras. Sono stati licenziati, a dicembre 2016, i 105 lavoratori che da trent’anni operavano a Macchiareddu, nell’azienda produttrice di materiale refrattario per l’80% venduto all’Ilva.

Gli ammortizzatori scadranno a dicembre ma esistono le prospettive per un rilancio delle produzioni ed è su questo che punta la Filctem Cgil Cagliari, che chiede alla Regione di trovare una soluzione per i lavoratori interessati e di favorire le condizioni per l’arrivo di un nuovo acquirente in un’area industriale, quella di Macchiareddu, che attraversa una fase difficile per la quale si devono e si possono trovare via d’uscita.