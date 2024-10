"Il rapporto tra Ryanair con l'aeroporto di Alghero può e deve continuare. L'amministratore delegato, Michael O'Leary, molto fiducioso nell'incontro che abbiamo avuto a margine della riunione con i Presidenti di Regione e il Ministro Graziano Delrio".

Lo annuncia il sindaco di Alghero Mario Bruno da Roma dove questa mattina si è tenuta la riunione tra il Ministero, le delegazioni di Sardegna e Abruzzo e i vertici della compagnia aerea irlandese.

"Come rassicurato dal ministro Delrio si va verso la revisione in tempi brevi delle linee guida nazionali, oggi considerate troppo restrittive, per incentivare rotte e vettori".

Dal Governo sono arrivate rassicurazioni circa la riduzione, in tempi certi, delle tasse addizionali comunali sui diritti d'imbarco e conferme sulla strategicità degli aeroporti minori.

"Ci siamo dati appuntamento tra due settimane a Dublino ma nel frattempo saranno continui i contatti per arrivare a concordare il proseguimento dei rapporti con Alghero e la Sardegna" conclude il sindaco Mario Bruno.