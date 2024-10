Un ordine del giorno unitario e condiviso con la Giunta per dare sostegno alla categoria dei tassisti in lotta per evitare la liberalizzazione prevista nel DDL “concorrenza” che deregolamenterà il comparto. L’odg sarà portato all’attenzione della prossima seduta del Consiglio regionale. Lo ha assicurato il Presidente Michele Pais al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina tra una delegazione di tassisti, la vice Presidente della Regione Alessandra Zedda e i Capigruppo.

Ancora una volta la delegazione ha lanciato un grido d’allarme per la grave situazione che si creerà in Sardegna dove 620 tassisti sardi rischiano di non poter più lavorare. I tassisti, sottolineando che la categoria ha sempre puntato sulla qualità del servizio, ha chiesto aiuto al Consiglio e alla Giunta per sensibilizzare il Governo nazionale e far stralciare l’articolo 10 del DDL.

La protesta dei tassisti, partita questa mattina con un presidio davanti al settore arrivi dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, è sbarcata in pieno centro davanti al Consiglio regionale.