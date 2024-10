Una querela è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari da otto giornalisti di Sardegna 1 tv contro l'amministratore pro tempore dell'emittente perché si accerti il mancato pagamento di alcuni contributi dei fondi pensione complementare e della quota tfr.

I dipendenti chiedono, nel caso siano ravvisati comportamenti penalmente rilevanti, di agire riservandosi la costituzione di parte civile. La vertenza di Sardegna 1 si trascina da mesi ed i circa 30 lavoratori lamentano alcune mensilità arretrate e si dicono preoccupati per il loro futuro occupazionale dopo la cessione dell'emittente dal presidente di Banca di Credito Sardo (Gruppo Intesa San Paolo), Giorgio Mazzella, alla nuova compagine societaria le cui quote di maggioranza sono affidate a dipendenti che, per loro stessa ammissione, non hanno i soldi per pagare gli stipendi.

Per l'Ordine dei giornalisti della Sardegna, che ha portato a Capodanno la solidarietà della categoria ai dipendenti, "la crisi di Sardegna 1 rappresenta il punto più alto della crisi dell'editoria sarda".