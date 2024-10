I Capigruppo in Consiglio Regionale incontreranno una delegazione di Sindaci, sistema delle imprese e Sindacati a Cagliari, presso il Consiglio Regionale, nella giornata di mercoledì prossimi, 19 ottobre, così come richiesto dai soggetti impegnati nella vertenza sull'aeroporto di Alghero e il trasporto low cost.

La decisione di interessare i Capigruppo circa la delicata situazione in cui versa la società di gestione dello scalo algherese e le ripercussioni allarmanti sul sistema economico-sociale derivanti dal brusco ridimensionamento dei collegamenti, era emersa con forza nell'assemblea pubblica svoltasi venerdì scorso, 7 ottobre, ad Alghero, alla presenza di numerosi cittadini, imprenditori, sindaci e amministratori pubblici.

A margine dell'incontro si terrà una manifestazione sotto il palazzo del Consiglio di via Roma a Cagliari, dalle ore 12: sono già stati convocati, per l'occasione, i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Rete Metropolitana - Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino, Valledoria - e dei numerosi Comuni, tra i quali Nuoro e Bosa, che fin dal primo momento si sono resi promotori di questa importante vertenza, insieme ad associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, e a tanti semplici cittadini che già hanno aderito all'invito.

"Mercoledì vogliamo convincere il Consiglio Regionale a fare in fretta il proprio dovere per l'aeroporto, per i voli Ryanair, per i sardi", ha detto il sindaco di Alghero Mario Bruno che esorta i propri cittadini a prendere parte alla manifestazione.

Dalla città catalana, infatti, è prevista la partenza dei pullman alle ore 8 di mercoledì dal Piazzale della Pace (è possibile partecipare prenotando un posto dalle ore 9 alle 14 di martedì al nr. 0799978801).

E' fondamentale la presenza di tutti, in modo da garantire opportuna attenzione e giusto risalto all'appello che è ormai quello di un'intera Regione. Appello alla partecipazione con la propria fascia tricolore, con i Consigli comunali coinvolgendo quindi gli Assessori, i Consiglieri e i cittadini di ciascun Comune, rilanciato in queste ore a tutti i Sindaci dell'isola dal presidente dell'ANCI Sardegna, Pier Sandro Scano.