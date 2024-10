Al tavolo con il presidente Francesco Pigliaru e l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana è stata condivisa la necessità di attivare al più presto, con le risorse rese già disponibili dalla Regione, gli strumenti di incentivazione in un quadro di certezza giuridica e al riparo dal rischio di illegittimità.

Regione e rappresentanti del territorio hanno concordato su questo un approfondimento da tenersi a breve, così da superare le attuali differenze interpretative.

Nella riunione si è convenuta, in primo luogo, la necessità di mettere in sicurezza la Società di gestione dell'aeroporto di Alghero (SOGEAAL) attraverso il ripristino del capitale ai valori esistenti al momento della indizione della procedura di evidenza pubblica. Il percorso prevede un piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci nei prossimi giorni e un Ddl che la Giunta sottoporrà immediatamente al Consiglio regionale per la ricostituzione del capitale sociale, al fine di consentire l'ingresso di partner privati.

La ricapitalizzazione da parte della Regione dovrà avvenire contestualmente all'intervento dell'investitore privato. Riguardo al piano dei trasporti, inoltre, si è sottolineata l'importanza che sia varato al più presto.

Il Piano dovrà confermare la strategicità dei tre aeroporti sardi e la loro interconnessione su ferro, in funzione della creazione di un sistema che sia unico e integrato, e che garantisca uno sviluppo sociale ed economico equilibrato.

"Un nuovo piano regionale dei trasporti che assegni una mission specifica per ogni aeroporto e che è fermo al 2008, incentivi a low cost, un'azione congiunta con il Governo per interloquire con l'Europa sul tema delle low cost e su un pronunciamento fermo da troppo tempo, e il taglio della tassa d'imbarco perché 9 euro sono inaccettabili", hanno chiesto i sindaci a Pigliaru e Deiana nel corso dell'incontro.

Si è poi deciso insieme di richiedere nell'immediato un incontro congiunto con il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio, sul tema della diminuzione delle tasse aeroportuali e sulla revisione delle linee guida nazionali sugli incentivi.

Infine, da parte della Regione, è stato recepito di assumere in delibera il progetto pilota per la promozione e la destagionalizzazione dei flussi turistici con particolare riguardo al nord Sardegna.