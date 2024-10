La vertenza pastori sta raggiungendo sempre più un punto di non ritorno. Una questione annosa e particolarmente sentita in una Nuoro capofila di un territorio dove l’allevamento e la pastorizia hanno rappresentato per secoli la prima fonte di sostentamento per le famiglie.

Per questo motivo i gruppi consiliari di maggioranza hanno deciso di inserire l’argomento tra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale in programma giovedì 7 luglio. Una presa di posizione importante per parlare di tutti gli aspetti legati a un problema che si trascina da anni e che sta portando il sistema della produttività locale al collasso, schiacciato dal prezzo del latte troppo basso, dalla pressione fiscale eccessiva e dalla concorrenza, talvolta sleale, dei produttori di oltremare.

Sarà l’occasione per far entrare la vertenza nel palazzo civico, la casa di tutti i nuoresi, dandole così la maggior visibilità possibile. Un importante momento di condivisione di proposte politiche e di azione da sottoporre alla Regione e al Governo ma soprattutto di ascolto nei confronti di chi vive quotidianamente una realtà complicata con la determinazione di chi non si vuole arrendere all’idea di dover mollare tutto. È in gioco non solo la salvezza economica di tante famiglie ma anche la difesa di una categoria professionale che ha caratterizzato e caratterizza tutt’ora la nostra terra con le sue produzioni d’eccellenza.