<<Purtroppo la verità è che il blocco della mobilità appare solo temporaneo. Con la sospensione della procedura interrotta sino al 21 ottobre infatti potrebbero riattivarsi tutti i processi che provocherebbero il taglio dei dipendenti. I termini per il rinvio di tale procedura appaiono ristretti, visto che la compagnia deve trovare una soluzione alternativa che contempli le esigenze dell’azienda e dei lavoratori. Secondo una stima della società servirebbero circa 110 milioni all’anno per minimo tre anni. Sinora peraltro tutte le richieste dell’azienda sono cadute nel vuoto, con le risorse che appaiono insufficienti a garantire un futuro alla compagnia destinata a finire fuori pista>>.

Così il consigliere regionale Edoardo Tocco – esponente di punta di Forza Italia – ha presentato un’interpellanza urgente al presidente della Giunta Pigliaru per arrivare ad una soluzione definitiva della vertenza: <<Occorre salvare una realtà economica e sociale che si propone come un’eccellenza della Sardegna, salvaguardando non solo i posti di lavoro prodotti dalla compagnia, ma anche una delle bandiere isolane nel panorama mondiale, visto che Meridiana si declina nell’immagine della Costa Smeralda e dell’Aga Khan – scrive Tocco – Non dimenticando che secondo gli ultimi dati resi noti dall’ultimo rapporto sul trasporto aereo, il vettore aereo è il secondo d’Italia, con 4 milioni di passeggeri all’anno (1,5 di questi viaggiano sulle rotte sarde)>>.

La proposta dell’azzurro è chiara: <<L’unica speranza di salvataggio dell’azienda appare quella di una partnership sul modello della sinergia Alitalia – Etihad, con un’intesa forte con un soggetto internazionale del trasporto aereo che possa destinare risorse per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e per il rilancio della compagnia Meridiana anche finalizzata all’espansione su altre piattaforme operative>>.