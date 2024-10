<<Un omicidio perfetto>>. Non è il titolo di un film. Si tratta invece della triste realtà che stanno vivendo i lavoratori della compagnia aerea Meridiana, che rischiano di entrare nel vortice dei senza lavoro con la cancellazione di 1.634 buste paga. Un dramma inspiegabile per una lunga filiera di famiglie che da sempre hanno legato il loro destino al vettore.

Ecco dunque l’ennesima presa di posizione del consigliere di Forza Italia Edoardo Tocco che, attraverso un’interpellanza urgente, lancia un richiamo a tutta la galassia politica isolana:

<<Si lascino da parte le sterili contrapposizioni tra gli schieramenti – evidenzia – E’ necessario mobilitarci per salvare un capitale unico per l’intera Sardegna. Si aprano le porte a chiunque abbia la volontà e la forza di investire per l’acquisizione della compagnia, anche attraverso una partnership con l’attuale proprietà. Occorre avere il coraggio di dischiudere le frontiere anche a capitali esteri, purché si salvino i posti di lavoro>>.

Un appello anche per il principe Aga Khan, proprietario della compagnia emblema dei quattro mori, con un intervento invocato anche dall’ex governatore Cappellacci.

<<Siamo sulla stessa lunghezza d’onda con l’ex presidente della Regione – continua Tocco – L’ingresso nella vertenza del principe ismaelita rappresenterebbe una svolta dal punto di vista politico e sindacale. Non può essere cancellato un pezzo di storia della Sardegna. Si scongiuri il tracollo del vettore, con la rimozione di professionalità di grande importanza>>.

Tocco assicura: <<Sin dai prossimi giorni dovremmo impegnarci per portare sullo stesso tavolo un piano di rilancio della compagnia, che riproduce uno degli emblemi della nostra Isola, indissolubilmente legata all’immagine turistica della Costa Smeralda e delle spiagge incantate della Sardegna>>.