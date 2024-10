"Quando era all'opposizione il centrosinistra era prodigo di comunicati, di critiche, rimproveri a una Giunta di centrodestra che aveva il solo torto di aver denunciato prima di altri un atteggiamento del management di Meridiana sempre più distante sia dagli interessi della Sardegna che dalla storia dell'Aga Khan", lo ha detto il capogruppo Fi in Consiglio regionale, Pietro Pittalis, secondo il quale "se allora il centrosinistra, ed in particolare il segretario regionale Pd, sembravano appiattiti totalmente sulle posizioni dell'ad dell'azienda, oggi lo sembrano ancor di più alla luce di uno sconcertante 'non vedo, non sento, non parlò di tutto il centrosinistra".

"Alla luce dell'ennesimo sciopero e soprattutto di una situazione preoccupante per i lavoratori, le loro famiglie e per la Sardegna in generale, - ha aggiunto Pittalis - chiediamo all'attuale maggioranza se intenda opportuno 'battere un colpo' e soprattutto se, dopo anni trascorsi solo a contestare acriticamente ogni provvedimento, abbia trovato il tempo di elaborare anche qualche proposta costruttiva. Di solito chi vince le elezioni dovrebbe iniziare a governare e non fingere di essere ancora all'opposizione".