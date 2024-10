"Assicuro che il governo porrà in essere tutte le azioni possibili affinché, congiuntamente alle altre istituzioni coinvolte e alle parti sociali, possano essere risolte tutte le problematiche relative alla vicenda, soprattutto con riferimento alla posizione dei lavoratori e delle loro famiglie e alla sopravvivenza della compagnia aerea, che è di fondamentale importanza per i collegamenti con la Sardegna".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza del M5s sul mantenimento delle attività di Meridiana Spa e la salvaguardia di più di 1.600 lavoratori.

Il sottosegretario, rispondendo in nome del Mit, ha ricordato che finora ci sono stati "quattro incontri nel corso dei quali le parti si sono confrontate in ordine ai problemi occupazionali" derivanti dalla crisi di Meridiana, e che "il tavolo di verifica è stato convocato per il prossimo 14 ottobre".

"Visto il ruolo fondamentale di Meridiana - ha ribadito - il governo sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili" per garantire la salvaguardia "dei lavoratori e degli attuali spazi garantiti dalla normativa".