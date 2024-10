"Con la nostra piena condivisione è stato chiesto e ottenuto da Meridiana il ritiro della procedura e tempo per consentire un'analisi approfondita della situazione che consenta di capire quali azioni intraprendere".

E' quanto dichiara il presidente, Francesco Pigliaru, al termine del tavolo istituzionale sulla vertenza Meridiana convocato stasera a Roma nella sede del ministero del Lavoro.

"La revoca è un ottimo risultato, anche se non significa che la crisi non c'e' - continua il presidente - significa che abbiamo settimane preziose, che devono essere di collaborazione e non di conflitto. Abbiamo il tempo di approfondire le cause della crisi - conclude Pigliaru - i possibili esiti e il ruolo che la Regione puo' svolgere per favorire una soluzione che garantisca la sostenibilita' economica di lungo periodo dell'azienda, unica condizione che davvero conta per salvaguardare i posti di lavoro".

Il presidente della Regione e gli assessori del Lavoro e dei Trasporti, Mura e Deiana, in questo momento stanno annunciando l'esito della riunione ai lavoratori Meridiana che manifestano davanti al ministero.