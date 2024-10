Non vogliono parlare di numeri i sindacati, ma si dicono sicuri che domani mattina a Roma i dipendenti di Meridiana saranno in tanti, almeno 500, con le loro magliette rosse, a manifestare davanti al Ministero del Lavoro in occasione del tavolo sulla vertenza della compagnia aerea che ha annunciato oltre 1600 esuberi.

"Arriveranno da tutte le basi, sono previsti pullman da Milano e Verona - spiega Mirko Idili della Cisl Gallura - e in tanti hanno già acquistato i biglietti dalla Sardegna. L'incontro di domani rappresenta un momento cruciale per l'esito della vertenza, prevarranno le posizioni dell'ad Scaramella o quelle dei lavoratori? A far pendere l'ago sarà l'atteggiamento che avranno le istituzioni dal Ministero alle Regioni coinvolte. Ritengo che ci siano le condizioni per raggiungere un'intesa, basta agire cum grano salis".

Nelle scorse settimane si sono tenuti quattro incontri al Ministero del Lavoro, ma quello di domani potrebbe essere un incontro definitivo. Al tavolo, infatti, sono annunciati i ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e dei Trasporti, Maurizio Lupi, i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Veneto e Sardegna (con l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana), i vertici dell'azienda e nove sigle sindacali.

Nel frattempo gli "esuberi Meridiana" - gruppo molto attivo sui social network - affrontano il tema del costo del lavoro e della remunerazioni dei manager. "Secondo il presidente Rigotti lo stipendio del management non deve essere legato alla situazione in cui versa l'Azienda - scrivono in una nota - mentre si deve legare necessariamente la retribuzione dei dipendenti alle condizioni dell'Azienda".