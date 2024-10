Si terrà venerdì 31 maggio, e non più martedì 28 , l’incontro in Prefettura a Sassari per quanto riguarda la vertenza latte.

Tra le questioni che saranno messe sul tavolo, la riforma dei consorzi di tutela e il ritiro delle eccedenze del pecorino romano. Per quanto riguarda i pastori, si ritroveranno sabato 18 a Tramatza per discutere della situazione attuale.