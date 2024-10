"Sono orgoglioso di aver dedicato la mia giornata a un problema reale, le due parti si sono avvicinate, partivano da posizioni molto lontane. Come governo abbiamo dato la disponibilità di mettere soldi in un decreto d'emergenza sia per le olive in Puglia che per il latte in Sardegna".

Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri.