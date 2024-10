I pastori si sono riuniti nella tarda mattina di oggi a Tramatza per parlare del documento da presentare al tavolo di filiera convocato a Roma per giovedì 21.

Si tratta di "un'integrazione del documento proposto negli scorsi giorni al tavolo sulla vertenza latte con il ministro dell'Agricoltura Centinaio" che non ha convinto gli allevatori.

"Chiederemo 80 centesimi. Ci siamo dissanguati per 12 giorni. Dobbiamo arrivare a un euro più iva, ma l’euro va costruito. Il 21 andiamo a Roma, non stiamo andando al bancomat. Per arrivare a un euro bisogna far salire il prezzo del formaggio. Tempo e fiducia per arrivare all’euro."