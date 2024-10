“L’approvazione da parte del Consiglio regionale, seppur a maggioranza, dell’ordine del giorno sulla vertenza entrate è un chiaro segnale del pieno sostegno che questo Consiglio regionale vuole dare al Presidente della Regione alla vigilia della sottoscrizione dell’Accordo tra Governo e Regione in materia di finanza pubblica”.

Sono queste le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che aggiunge: “l’Assemblea non abbasserà la guardia e vigilerà fino a quando non si concluderà l’accordo bilaterale necessario per la ridefinizione complessiva dei rapporti finanziari con lo Stato”.

“Domani (oggi nda) – dichiara Pais – potrà essere una giornata importante per la Sardegna in cui finalmente potrà essere messa la parola fine all’incertezza che da sempre ha regnato in questa materia. Ringrazio il Presidente della Regione Christian Solinas che ha voluto condividere con l’Assemblea regionale, prima della sottoscrizione dell’accordo, la bozza delle trattative intercorse con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. Siamo sulla strada giusta: Giunta e Consiglio regionale devono lavorare insieme per raggiungere quei traguardi che si preannunciano storici per la nostra isola”.