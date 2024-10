Un manifesto politico in dieci punti da presentare entro la metà di agosto, una sintesi da proporre ai cittadini in vista delle Regionali 2024. È quello che stanno predisponendo le forze politiche sarde del centro (Sardegna al Centro 20 Venti, Azione, Alleanza Sardegna Uds e Democrazia cristiana) che hanno avuto un altro incontro dopo quello di Nuoro di qualche settimana fa.

Per i promotori si tratta di un "metodo partecipativo e innovativo di costruzione di un progetto politico intorno al quale formare naturalmente un'aggregazione di forze politiche che condividono temi e soluzioni per la Sardegna - scrivono i una nota i referenti -. Un confronto serrato che sta proseguendo in totale armonia e che rappresenta l'avvio di un percorso orientato all'elaborazione di una piattaforma programmatica condivisa".

Non è ancora tempo per i nomi, "prima le idee e i progetti", ribadiscono. "La scelta su chi sarà chiamato a rappresentare in prima persona il progetto sarà la naturale conseguenza di questo percorso", concludono sottolineando positivamente che tutti gli schieramenti hanno chiarito come le scelte decisive sui nomi e sui programmi non saranno assunte dalle segreterie romane ma direttamente dai sardi e in Sardegna.