“Il Presidente della Regione Christian Solinas ha revocato tutte le deleghe assessoriali, che restano momentaneamente in capo allo stesso Presidente”. Con queste poche righe l’ufficio stampa della Regione ha ufficializzato quanto già previsto.

Il Governatore ha messo in atto l’azzeramento necessario per procedere alla definizione della nuova Giunta, sulla quale pesano ancora alcuni nodi. Intanto la rappresentatività della Lega, che potrebbe perdere l’assessorato alla sanità, anche se il Carroccio in queste ore ha fatto quadrato su Mario Nieddu. E poi il nodo del rispetto della parità di genere. Dopo le dimissioni di Alessandra Zedda sono tre le donne rimaste in Giunta, con Forza Italia che ha indicato il nome di Marco Tedde per sostituire l’ex vicepresidente e assessora al Lavoro.

Se ne saprà di più nelle prossime ore ma è chiaro che la nuova squadra è ormai attesa per domani. D’altronde i tempi sono stretti perché martedì la Giunta dovrà essere in Aula per la discussione del disegno di legge 360, norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, la cosiddetta "Omnibus".