Attendeva un rimborso dal Servizio Elettrico Nazionale di quasi 2.000 euro, ma ha scoperto che l’assegno a lui intestato era stato già riscosso da un’altra persona in una banca del nord Italia. Vittima della reato un uomo originario del Sarcidano.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Isili che, grazie a mirati accertamenti bancari, sono riusciti a risalire a un 30enne originario della Lombardia, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Cagliari per i reati di ricettazione e sostituzione di persona. Il giovane, infatti, inserendo sull’assegno il suo nome in sostituzione di quello della vittima lo ha versava sul proprio conto corrente.

Sono in corso ulteriori attività investigative per capire come lo stesso sia entrato in possesso dell’assegno e definire l’eventuale concorso di altre persone nella consumazione del reato.

I Carabinieri colgono l’occasione per ricordare che le Banche e le Poste Italiane non effettuano mai la richiesta di dati sensibili tramite mail o per telefono perché optano per vie di comunicazione dirette e meno soggette a truffe.

Pertanto, il Comando Provinciale di Nuoro invita i cittadini alla massima attenzione e sporgerne immediata denuncia qualora si ricevi qualsiasi forma di richiesta dati personali.