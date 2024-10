Verrà eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Matteo Fasolino, il ventenne di Santa Teresa di Gallura deceduto nella notte fra venerdì e sabato scorso in seguito ad una caduta.

Un suo amico coetaneo, Davide Porcu, è accusato della sua morte. Sabato sera il ventenne ha ammesso davanti al Gip, che non ha convalidato il fermo e ha invece disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel comune di Santa Teresa, di aver discusso e litigato con l'amico per impedirgli di prendere l'auto.

Da una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, coordinati dal maggiore Giovanni Bartolacci, infatti, il giovane, che si trovava nella piazza del paese con alcuni amici, avrebbe discusso animatamente con Porcu che voleva impedirgli di salire in auto, forse perché aveva bevuto eccessivamente.

La discussione si è poi trasformata in un violento alterco, concluso con la caduta del giovane che, probabilmente, ha sbattuto la testa contro una fioriera. Dubbi che potranno essere fugati nelle prossime ore dalla autopsia che verrà eseguita Sassari.

In queste ore gli inquirenti stanno ancora visionando i filmati degli esercizi commerciali che riprendono la piazza nove è avvenuta la tragedia e nei quali si vedono gli ultimi istanti di vita del giovane Fasolino, immagini che entreranno a far parte del fascicolo dell'inchiesta, per omicidio preteritenzionale, condotta dal pm Ginevra Grilletti.