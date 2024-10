La Tenenza della Guardia di Finanza di Siniscola ha posto in essere un’attività di vigilanza in materia di sicurezza prodotti e in particolar modo sulla commercializzazione di pitture e altri prodotti di consumo destinati agli studenti.

L’operazione, frutto di un’attività investigativa, ha permesso di approfondire il fenomeno della vendita di pittura acrilica priva dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs.n. 206 del 2005.

I controlli hanno portato all’ispezione di vari punti vendita che detenevano tale tipologia di prodotto, sprovvisto dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e la cui mancanza potrebbe comportare il rischio di un errato utilizzo causa poi di possibili danni alla salute del consumatore finale.

Al termine delle ispezioni sono stati sequestrati circa 200 prodotti non a norma e comminate sanzioni amministrative nel massimo fino a 25mila euro. L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro contro la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea.