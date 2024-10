A un anno di distanza, la morte di Giulio Regeni non ha ancora un colpevole. Fra rivelazioni, smentite e depistaggi, la verità è immersa nella nebbia. I genitori del giovane ricercatore triestino, nonostante mille difficoltà, pretendono giustizia senza lesinare energia.

In questa difficile battaglia, non sono soli perché da tempo Amnesty International e tanti italiani scendono in piazza per capire realmente cosa è successo in Egitto.

Nel primo anniversario della sua morte, in contemporanea con altre città italiane, la ong ha voluto ricordare il giovane friulano organizzando una fiaccolata in piazza Costituzione. Emozionante il minuto di raccoglimento osservato alle 19.41, orario dell'ultimo sms scritto da Giulio alla sua fidanzata.

Il sindaco Massimo Zedda, da subito vicino alla famiglia Regeni, dice: “E' vero che nel nostro paese, per scomparsi, vittime di attentati e stragi ancora non c'è la verità. Non per questo bisogna abbandonare la speranza di ottenerla, per Giulio Regeni e per tutti i familiari che aspettano da anni come nel caso della Moby Prince”.

Tiziana Fresu, responsabile cagliaritana di Amnesty, aggiunge: “Non si vuole fare una veglia funebre per una persona deceduta ma si vuole dire, con forza, che non abbiamo dimenticato Giulio. Le libertà di persone che non conosciamo, sono fondamentali per la nostra".

Sulaiman Hijazi, palestinese, ex rappresentante della comunità musulmana cagliaritana, non si allontana dal concetto: “E' un dovere essere qui con voi perché quello che sta succedendo, è successo a Giulio ed è successo a tantissimi studenti in Egitto. Come arabi sappiamo benissimo cosa accade dentro le prigioni. Quando uno entra non esce più, soprattutto se ritenuto una spia.”