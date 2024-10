La ricostituzione del sistema bosco – sottobosco di aree degradate ed impoverite, per diverse cause (incendi), situate nel Comune di Ollolai, attraverso l’utilizzo di un ammendante naturale di origine vegetale, da impiegare come starter nei processi di organicazione dei suoli.

Questo l’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Efisio Arbau che, insieme diverse imprese agricole locali, ha messo in piedi il progetto “Verdefusto” (“Valorizzazione economica e ripristino delle foreste mediante l’uso di Substrati nel territorio di Ollolai”), un cantiere forestale della durata di due anni e che darà lavoro a 4 persone.

Un’iniziativa portata avanti grazie ai fondi del PSR Sardegna 2014 – 2020, misura 16 Cooperazione, sottomisura 16.5, “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso”.

Tra le altre finalità anche quella di ripristinare ’ecosistema bosco per migliorare le condizioni ambientali del territorio e la possibilità di utilizzo dello stesso per favorire attività che migliorino la situazione economica e sociale della popolazione.

L’intento è quello di evitare l’abbandono dei terreni da parte delle aziende agricole del territorio di Ollolai, fornendo loro la possibilità di impiego dei suoli riqualificati dal punto di vista della fertilità attraverso la coltivazione di specie (frutti di bosco) adatte a quelle aree e attualmente richieste dal mercato.