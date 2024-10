In data odierna, su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano tre incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

1 - Incendio in agro del Comune di Fordongianus località “Riu Sarriciollu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Fenosu. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas, una squadra della Compagnia barracellare locale. L’incendio ha interessato una superficie di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.

2 - Incendio in agro del Comune di Baressa, località “S'Arroia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Dfva di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus - Serra Is Bruncus e Morgongiori - Setti Funtanas. L’incendio è tutt'ora in corso.

3- Incendio in agro del Comune di Buddusò, località “Sa Zura”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Buddusò, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Alà dei Sardi. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Efs - Buddusò - Balestreris e Loelle. L’incendio è tutt'ora in corso.