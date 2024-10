È entrato in vigore alla mezzanotte di oggi 21 aprile l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna.

Come specificato nella nota, “Si prevede un ulteriore rinforzo dei venti fino a burrasca da est sud-est in particolare sulla Sardegna sud-occidentale (Iglesiente-Sulcis-Oristanese). Saranno possibili inoltre mareggiate sui versanti esposti del Golfo di Cagliari”. La fine dell’avviso è fissata per le 6.00 di domani 22 aprile.