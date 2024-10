Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emanato un avviso condizioni meteorologiche avverse che sarà valido dalla giornata di oggi 7 dicembre alle 22.00 sino alle 23.59 del 9 dicembre.

Come si legge nella nota, «Da questa sera (07/12/2018) una forte ventilazione occidentale inizierà a interessare i settori settentrionali della Sardegna. Dalle prime ore di domani (08/12/2018), si avrà una rotazione a maestrale della ventilazione che tenderà ad interessare tutti i settori dell’isola, specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei rilievi. Rinforzi sino a burrasca interesseranno la Gallura e le Bocche di Bonifacio. Nella giornata di domenica (09/12/2018) continuerà la ventilazione forte nordoccidentale su vaste parti della regione, con le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi a essere maggiormente interessate. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali dell’isola. Tra domani (08/12/2018) e domenica (09/12/2018) le Bocche di Bonifacio e il mar di Sardegna risulteranno agitati o molto agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte della Sardegna settentrionale e occidentale».