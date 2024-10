L'umidità e il gran caldo che in questi giorni hanno asfissiato la Sardegna da oggi, e almeno fino a venerdì 28, saranno spazzati via dal forte vento di maestrale che in alcuni giorni soffierà a oltre 80 chilometri orari, provocando anche mareggiate e un drastico abbassamento delle temperature.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta. "A partire dal pomeriggio di oggi sulla Sardegna inizieranno a soffiare venti in prevalenza da nord-ovest.

L'intensità sarà inizialmente moderata, ma a partire dalla serata diverrà forte, in particolare sulla parte orientale dell'isola (soprattutto sulle zone di montagna) - spiegano nel bollettino - il vento sarà accompagnato da raffiche sino a burrasca (sulla Sardegna occidentale) o tempesta (sulla Sardegna orientale). Il vento resterà molto intenso per tutta la notte tra oggi e domani". A partire da questa sera i mari saranno molto mossi o agitati con moto ondoso in aumento.

Discorso analogo per domani: i mari risulteranno agitati o molto agitati. "Per tutto il periodo - sottolinea la Protezione civile - saranno possibili mareggiate lungo la costa occidentale e la costa settentrionale dell'isola".

Secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu la situazione rimarrà pressoché invariata fino a venerdì 28.

"Il vento di maestrale ci accompagnerà per alcuni giorni - evidenzia il maresciallo Marco Ariu - da oggi soffierà con forza sulla costa orientale con raffiche anche a oltre 80 km orari. Questo porterà ad una diminuzione dell'umidità e un abbassamento temperature: da oggi nel Campidano si registreranno massime tra i 28 e i 32 gradi, mentre nelle zone interne tra i 24 e i 28. Il vento di maestrale si intensificherà mercoledì soprattutto nelle coste esposte dove sono previste mareggiate. La situazione rimarrà invariata fino a giovedì, mentre da venerdì il vento calerà la sua intensità".