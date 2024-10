Scuole e parchi chiusi dalle ore 15 di oggi e per tutta la giornata di domani.

Attività odierna sospesa in anticipo in tutte le scuole di Alghero e chiusura di tutti i plessi, di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, e dei parchi cittadini, per la giornata di martedì 30 ottobre 2018.

E' quanto disposto dal Sindaco Mario Bruno con apposita ordinanza.

Le condizioni meteo avverse, che prevedono per la serata odierna il rafforzamento dei venti fino a 70 nodi da sud-est, non garantiscono condizioni di sicurezza anche per le ripercussioni sulla viabilità e percorribilità delle strade nella giornata di domani. Previsti per martedì venti d'intensità media intono ai 20-25 nodi nel corso della prima mattina.

Il Comune invita tutti i cittadini a ritornare a casa e rimanerci finché perdureranno le condizioni di maltempo. Attivato il Centro Operativo Comunale da stamane nel Comando della Polizia Municipale di via Mazzini.