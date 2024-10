Dall'1 settembre al 16 dicembre si terrà la ventitreesima edizione di "Autunno in Barbagia". Come da qualche anno a questa parte, il Comitato di Santa Maria Iscalas di Bonnanaro intende far conoscere alcuni paesi tipici di questa parte della Sardegna.

Per quest'anno sono state programmate 3 gite: la prima a Bitti (2 settembre), Dorgali (16 settembre) e Gavoi (7 ottobre). Maggiori informazioni al numero di telefono 3491021382.